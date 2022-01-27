البام يطالب بفتح الحدود ويدعو الى دعم “اقتصادالسياحة “

هبة بريس ـ الرباط

دعم حزب الأصالة والمعاصرة، الأصوات الداعية إلى الإسراع بفتح الحدود لإنقاذ السياحة من الانهيار وإنهاء معاناة العالقين خارج المملكة .

ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومة إلى العمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية مشددا على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس”.

وسجل حزب “الجرار ” أن قرار فتح الحدود، ” سيمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية لمواطناتنا ومواطنينا العالقين داخل وخارج أرض الوطن”.

وطالب بمضاعفة الجهود لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع”.

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