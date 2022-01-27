المرأة العاقلة لا تتزوج”…تصريح إليسا يثير الجدل

نجلاء مزيان : هبة بريس

حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج الشريان الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان على قناة mbc1.

و أثار تصريح النجمة اللبنانية إليسا الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي خاصة عند حديثها عن سبب عزوفها على الزواج ورفضها الارتباط.

و في هذا الصدد كشفت النجمة اللبنانية أنها تفصل بين الحب والزواج، قائلة :”سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب: المرأة العاقلة لاتتزوج”.

و واصلت إليسا حديثها قائلة :”عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج، أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني، وأصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت، وكانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل”.

وأضافت قائلة :”عن رفضها للزواج: «عندما بدأت العمل والكسب المادي استقليت ماديا، لكن لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي، مش غلط إني أتزوج، وعشت أكثر من قصة حب، وشعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته”.

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