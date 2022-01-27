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أكادير : متشرد” ألماني ” يعنف مواطن بواسطة حجارة

2022-01-27 / 4:49 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نقلت السلطات الأمنية بأكادير، مواطن من جنسية ” ألمانية” الى مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، بعد إعتداءه اليوم الخميس 27 يناير الجاري، على مواطن مغربي بواسطة حجارة وأصابه بجروح، إستدعت نقله الى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات.

الواقعة شهدها، أحد أزقة سوق ” الاحد” بعد أن هاجم المواطن الألماني وهو في الثلاثينات من عمره، أحد المتبضعين، بواسطة حجارة وأصابه على مستوى الرأس ، قبل أن يتدخل تجار ويمنعونه من إستمرار اعتداءه، وابلاغ سلطات السوق، التي اوقفته، وسلمته للأمن.

وقالت مصادر الجريدة أن الألماني كان يعاني التشرد بأكادير، كما أنه يعاني خلل عقلي، وهي الظاهرة التي بات تشهدها المدينة كما سبق لمواطنة وبريطانية عانت التشرد بين أكادير وتزنيت، قبل أن تتدخل السلطات والحاقها بمقرات الرعاية الاجتماعية المتشردين.

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