بالأرقام.. تعاف تدريجي للنشاط السياحي بالمغرب

هبة بريس

أبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاط السياحي شهد تعافيا تدريجيا مع تأثر متواصل باستمرار وباء كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2022، أن “القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت في الربع الثالث من سنة 2021، بنسبة 70.2 بالمائة، بعد تراجع بـ65.8 بالمائة سنة من قبل. وأخذا بعين الاعتبار لزيادة بـ82.1 بالمائة في الربع الثاني وتراجع بـ50.3 بالمائة في الربع الأول، فإن القيمة المضافة للقطاع تعززت في المتوسط بـ34 بالمائة مع متم شتنبر 2021”.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، يضيف المصدر نفسه، فإن القيمة المضافة لهذا القطاع انخفضت بنسبة 59.5 بالمائة، بعد تراجع بـ54.6 في المائة متم شتنبر 2020.

وأوضحت المديرية أن مؤشرات القطاع استمرت في التعافي، في الربع الرابع من سنة 2021، ولكن بوتيرة أبطأ، مضيفة أن تعليق رحلات الركاب من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 نونبر الماضي بهدف حماية الساكنة من دخول وانتشار متحور “أوميكرون”، كان له تأثير على نشاط هذا القطاع في دجنبر الفائت.

وهكذا، فقد تعززت عائدات السياحة بنسبة 32 بالمائة في الشهرين الأولين من الربع الرابع لسنة 2021، ليصل نموها إلى زائد 0.8 بالمائة في متم الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة في نهاية شهر شتنبر 2021، وتراجع بـ56.5 في متم نونبر 2020. وبالمقارنة مع متم نونبر 2019، فقد تراجعت هذه العائدات بنسبة 56.1 بالمائة (40.9 مليار درهم).

وبالنسبة لعدد الوافدين إلى المغرب، فقد نما بنسبة 61.1 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2021. ويشمل هذا التطور ارتفاعا في عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بـ12.4 بالمائة والسياح الأجانب بـ209.3 بالمائة.

وأشارت المديرية أيضا إلى أن حصة السياح الأجانب من إجمالي عدد الوافدين ارتفعت خلال هذا الربع إلى 47.5 بالمائة، بعد حصة 25 بالمائة سنة من قبل، و63 بالمائة في الربع الرابع من 2019.

وفي متم سنة 2021، ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، لكنه ظل منخفضا بنسبة 71.2 بالمائة مقارنة بمستواه في نهاية 2019.

وفي ما يتعلق بليالي المبيت، فقد ارتفعت بنسبة 169.2 بالمائة في أكتوبر 2021. ويأتي هذا الأداء بعد الزيادة في عدد ليالي المبيت التي سجلها غير المقيمين بنسبة 588.5 بالمائة، وارتفاع عدد ليالي المبيت التي سجلها المقيمون بنسبة 60.4 بالمائة. وفي نهاية الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، ارتفع عدد ليالي المبيت بنسبة 21.5 بالمائة على أساس سنوي. لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 64.5 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل في متم أكتوبر 2019.

كما لفتت المديرية إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرا مخططا استعجاليا لدعم هذا القطاع الذي تأثر بشدة بأزمة ” كوفيد 19 ” ، بمبلغ ملياري درهم.

ومن ضمن إجراءات هذا المخطط تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة المستخدمين بالقطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم السياحية المصنفة، وكذا تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

كما يتضمن المخطط تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، وتكفل الدولة بالضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، وذلك لمواكبة الفنادق الراغبة في استئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

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