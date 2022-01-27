وفاة 3 أشخاص وجرح آخرين في انزلاق سيارة بين زاكورة وورزازات

هبة بريس - ورزازات

أدى انزلاق سيارة أجرة صباح اليوم الخميس 27 يناير الجاري بمنعرجات أيت ساون على الطريق الوطنية رقم 09 الرابطة بين زاكورة وورزازات الى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” أن الحادثة نجمت عن انزلاق السيارة بمنعرجات أيت ساون بسبب الثلوج الكثيفة التي عرفتها المنطقة طيلة ليلة الأربعاء / الخميس 26 – 27 يناير الجاري .

وفور وقوع الحادثة، انتقلت عناصر الوقاية المدنية ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى اكدز، والمصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات.

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