بحزن عميق.. نجوم الفن يودعون الراحل عبد اللطيف هلال

نجلاء مزيان : هبة بريس

نعى مجموعة من الفنانين الراحل عبد اللطيف هلال بكلمات مؤثرة و حزن عميق عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد كتبت الفنانة لطيفة أحرار :”تمنيت لو أن الخبر كان إشاعة ، لكن الخبر صحيح، رحم الله الفنان الأنيق ، اللطيف عبد اللطيف هلال، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

و علق الفنان محمد الشوبي قائلا :” رحم الله الفنان القدير عبد اللطيف هلال، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أسكنه فسيح جناتك يارب العالمين”.

و بدوره الإعلامي مراد العشابي كتب :”ورقة اخرى تسقط من شجرة الفن الحقيقي، عبد اللطيف هلال الله يرحمك ويوسع عليك انا لله وانا اليه راجعون”

و كذلك نشر الفنان رشيد الوالي تدوينة مطولة جاءت كالتالي :”علمت ببالغ الحزن هذا الصباح بوفاة عبد اللطيف هلال بعد معاناة طويلة مع المرض، و التي لم تمنعه من الاشتغال و لقاء الفنانين و أداء رسالته كممثل أعطى عمره للميدان الفني سواء المسرحي و التلفزي و السينمائي”.

و أضاف قائلا:”عبد اللطيف هلال كان أول لقائي به في مسلسل ظلال الماضي لمحمد عاطفي و بعدها من خلال شريط مكتوب لنبيل عيوش، لم نشتغل كثيرا لكن الاحترام كان دائما متبادل مع هذا الرجل و الذي قلما تجده على منصات التواصل الاجتماعي بقدر ما كان موجودا لدعم أجيال من الشباب، تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه”.

و يشار أن الممثل المغربي الراحل عبد اللطيف هلال توفي يومه الخميس عن سن ناهز 82 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض.

و الجدير بالذكر أن الراحل عرفه الجمهور من خلال مجموعة من الأعمال المسرحية ك”خرافة المسكين”، “السفود”، “كان يا مكان”، وكذا أعمال تلفزية كالمرحوم، رصيف السكة، وظلال الماضي، والتضحية، ثم اعمال سينمائية عربية واجنبية.

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