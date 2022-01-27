بحزن عميق.. نجوم الفن يودعون الراحل عبد اللطيف هلال

2022-01-27 / 3:38 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نعى مجموعة من الفنانين الراحل عبد اللطيف هلال بكلمات مؤثرة و حزن عميق عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد كتبت الفنانة لطيفة أحرار :”تمنيت لو أن الخبر كان إشاعة ، لكن الخبر صحيح، رحم الله الفنان الأنيق ، اللطيف عبد اللطيف هلال، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

و علق الفنان محمد الشوبي قائلا :” رحم الله الفنان القدير عبد اللطيف هلال، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أسكنه فسيح جناتك يارب العالمين”.

و بدوره الإعلامي مراد العشابي كتب :”ورقة اخرى تسقط من شجرة الفن الحقيقي، عبد اللطيف هلال الله يرحمك ويوسع عليك انا لله وانا اليه راجعون”

و كذلك نشر الفنان رشيد الوالي تدوينة مطولة جاءت كالتالي :”علمت ببالغ الحزن هذا الصباح بوفاة عبد اللطيف هلال بعد معاناة طويلة مع المرض، و التي لم تمنعه من الاشتغال و لقاء الفنانين و أداء رسالته كممثل أعطى عمره للميدان الفني سواء المسرحي و التلفزي و السينمائي”.

و أضاف قائلا:”عبد اللطيف هلال كان أول لقائي به في مسلسل ظلال الماضي لمحمد عاطفي و بعدها من خلال شريط مكتوب لنبيل عيوش، لم نشتغل كثيرا لكن الاحترام كان دائما متبادل مع هذا الرجل و الذي قلما تجده على منصات التواصل الاجتماعي بقدر ما كان موجودا لدعم أجيال من الشباب، تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه”.

و يشار أن الممثل المغربي الراحل عبد اللطيف هلال توفي يومه الخميس عن سن ناهز 82 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض.

و الجدير بالذكر أن الراحل عرفه الجمهور من خلال مجموعة من الأعمال المسرحية ك”خرافة المسكين”، “السفود”، “كان يا مكان”، وكذا أعمال تلفزية كالمرحوم، رصيف السكة، وظلال الماضي، والتضحية، ثم اعمال سينمائية عربية واجنبية.

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‫20 تعليقات

  5. كان فنانا بمعنى الكلمة ؛كان يتقن الأدوار كلها (أدوار تاريخية ومسرحيات وتمثيليات إذاعية وتلفزية وووووو) رحمه الله وتغمد الله روحه الطاهرة .. إن لله وإن إليه راجعون.

  6. لقد ترك بصمة رائعة جدا في نفوس المغاربة بصفة عامة وفي الساحة الفنية بصفة خاصة.. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته.

  7. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. كل المغاربة من طنجة إلى كويرة الكل حزن على موته ولكن هذا قدر الله ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..

  10. إنه كان أب الأسرة والعائلة الفنية وكان انسانا متواضعا جدا في تصرفه مع الفنانين المقتدرين ولكن أخذته اليوم الموت من بين محبيه إنها خسارة كبيرة فقدتها الساحة الفنية ولكن كما يقال باللهجة المغربية (ماشي خسارة في الله .. أجله وصل إن لله وإن إليه راجعون..)..

  12. لولا المرضه كان سيعطي الكثير من العطاء المسرحي ولكن للاسف الشديد اخذته منا الموت وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله.

  17. لقد أثر موته في نفوس المغاربة وكذالك جميع الفنانين والفنانات ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم هذآ قدر الله ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  18. الله يرحمو ويرحم جميع اموات المسلمين ومسلمات يآرب إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا…

  20. هذآ قدر الله لا هروب منه لقوله تعالى كل نفس ذائقه الموت …).. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرته اللهم صبرهم من هذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون..

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