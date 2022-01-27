بايتاس عن احتجاجات وكالات الأسفار: “النقاش مفتوح والحكومة تشتغل على الموضوع”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن احتجاجات أرباب والعاملين بوكالات الأسفار.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أولا 2 مليار درهم التي خصصتها الدولة لدعم القطاع السياحي، واستهدفت منه عنصرين أساسيين وهما العنصر البشري وضمنهم العاملين بوكالات الأسفار، والعنصر الآخر مرتبط بالاستثمارات في القطاع”

وأضاف “هناك نقاش مفتوح معهم، لكن يصعب الاستثمار في هذا المجال لأنهم يشتغلون في الخدمات، لكن الحوار مستمر معهم والحكومة تعمل على هذا الأمر.”

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