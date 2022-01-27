بايتاس يؤكد: “برنامج أوراش لا يفرض سنا محددا أو شواهد دراسية للتشغيل”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن برنامج أوراش، جاء لفائدة الأشخاص المتضررين اقتصاديا من الجائحة ومن هم في حاجة لفرص عمل دون شروط معينة.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن البرنامج لا يفرض سنا محددا أو شواهد دراسية، لافتا إلى إمكانية استمرار البرنامج لأزيد من 3 أشهر المتفق عليها مبدئيا.

وشدد الوزير، على أن البرنامج يحترم مدونة الشغل، عبر تمكين الفئات المستفيدة من البرنامج من فرص شغل برواتب محترمة “السميك” إلى جانب الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

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