بايتاس عن سحب قوانين من البرلمان: “حق دستوري وقانوني ونرفض أن نرتهن للماضي”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إقدام الحكومة على سحب مجموعة من القوانين من البرلمان.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “أولا يجب التأكيد على أن السحب قانوني ودستوري، لا غبار على هذه المسألة.”

وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، الانتخابات دازت ديال 8 شتنبر ايلا شي حد مبغاش يفهم هاد المعطى نفهموه ليه، راه المواطنين عبرو على تعاقدات جديدة، ولا يمكن الاستمرار في قضايا كانت تعارضها الاغلبية الحالية في الحكومة السابقة، ما معنى أن قانون تعرض ف2015 ووصلات 2022 ولم يتم الاتفاق حوله، يعني هناك تراكم سياسي يرفض أن يصوت عليه”.

وتابع مسترسلا “ايلا الحكومة مدارتش الصلاحيات القانونية والدستورية ديالها وسحبات قانون معين وجابتو ودارت ليه اعادة الدراسة والنقاش وعاودات دخلات ليها عدد من التعديلات مع المتدخلين، ايمتا خاص تحاسبنا المعارضة والمواطنين?، العيب والعار هو ايلا سحبنا هاد القوانين ومرديناهاش أو اذا تسحبات ورجعات وفيها تراجعات.”

وختم بايتاس حديثه بالقول “نشرع لصالح المغاربة ولصالح المغاربة وبشكل قانوني ودستوري.”

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