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الحكومة عن “فتح الحدود”: “نناقش الموضوع بشكل جدي”

2022-01-27 / 2:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن موضوع “فتح الحدود” يناقش داخل الحكومة بشكل جدي ومن وجهات نظر متعددة ومختلفة.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تستحضر جميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، والمتمثلة في الوضعية الوبائية والانتشار الفيروس في البلاد، ودراسة القضايا الاخرى المرتبطة بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وكذا النفسية.

وتابع بايتاس قائلا “الحكومة في اجتماع اليوم تدارست الموضوع مرة اخرى وسيبقى النقاش مفتوحا خلال اليومين القادمين، وعلى أساس المعطيات التي سيتم تجميعها والوقوف عليها سيتم اتخاذ القرار المناسب.”

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