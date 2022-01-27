وفاة الفنان الكبير عبد اللطيف هلال بطل مسلسل “سوق الدلالة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول عدد من الفنانين عبر صفحاتهم الفايسبوكية ، خبر وفاة الفنان المقتدر” عبد اللطيف هلال”، بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم عدد من الفنانين المغاربة، تعازيهم للاسرة الفنية وأسرة الفقيد الصغيرة، مؤكدين أن الساحة الفنية قد فقدت أحد روادها في المسرح والتلفزيون.

وكان آخر الاعمال التلفزية التي ظهر بها الراحل هلال ، مسلسل سوق الدلالة، والذي لقي متابعة كبيرة من المشاهدين المغاربة.

كما أن الراحل كانت بدايته بمهنة نبيلة ” التعليم ” قبل أن يتفرغ لمهنة الفن والمسرح لشغفه الكبير بهما، حيث بدأ مشواره المسرحي سنة 1963 رفقة مصطفى التومي في مسرحيات (كاليغولا، الحقيقة ماتت، مونسيرا، وغيرها).

وفي سنة 1967 سيحترف هلال المسرح عبر التحاقه بفرقة «مسرح الناس» لمؤسسها الرائد الطيب الصديقي، ليخلق اسم له وسط الأسماء البارزة آنذاك، ومن ثم أصبح له حضور دائم على خشبات المسارح والشاشتين الصغرى والكبرى.

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