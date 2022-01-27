حتى 28 فبراير القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحة بالمملكة
تداول المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع مرسوم رقم مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 31 يناير 2022 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الاثنين 28 فبراير 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.
ويستند هذا التمديد إلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تعطي للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة صلاحية اقتراح تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، يحدد النطاق الترابي بتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها.
3 تعليقات
تمـديـد مـدة سـريـان مفعــول حالـة الطـوارئ الصحية بسـائر أرجـاء التـراب الوطنـي إلى غايـة يـوم الاثنـين 28 فبـراير 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمـرار في تعميـق الأزمـة والـرفـع مـن الضغـوطـات النفسيـة .
لقـد ألف المـواطـن هـذه الإجراءات التعسفيـة ومـن القـرارات العشـوائيـة وظــاهرة الانتقـامـات مـن المـواطـن… حسبنــا الله ونـعـم الوكيـل . إن سخـط الله عظيـم ، لأننـا لا نحـاسب أنفســنـا ، ونبتـعـد عـن الله الذي هـو رافـع الوبــاء والبـــلاء. ولا حـول ولا قـوة إلا بالله العـلي العظيــم، ويـد الله فـوق أيـدي وكيـد الـكـائديـن ، والصبـر مفتــاح الفــرج…
افتحوا الحدود الامر اصبح واضحا ومكشوفا لاداعي الاستهزاء بنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
بعض ابناء الشعب يدخلون السجون ي. بعض البلدان التي علقوا فيها لانقضاء الوقت القانوني فيها وهؤلاء الذين يجدون مصالحهم. في غلق. الخدود لا يبالون