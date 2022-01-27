صورة تعبيرية

ضحايا لقمة العيش.. وفاة عامل بناء بعد سقوطه من طابق ثاني باولاد تايمة

2022-01-27 / 1:07 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي عامل بناء وأب لثلاث أبناء، مصرعه، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، بعد سقوطه من ورش للبناء بحي لݣليتة بمدينة أولاد التايمة إقليم تارودانت .

ضحية لقمة العيش، كان بصدد مباشرة أشغال بناء الطابق الثاني لأحد المنازل، ويرجح أن سرعة الرياح القوية بالمنطقة، كانت سبب في فقدانه التوازن والسقوط أرضا، مما تسبب له في جروح خطيرة عجلت بوفاته.

وقامت السلطات المحلية والوقاية المدنية بالانتقال إلى مكان الحادث ، ونقل الهالك الى مستودع الأموات ، وانجاز بحث ميداني في ملابسات الحادث .

ويبقى تكرار حوادث مشابهة، يفرض على الجهات المختصة، تشديد المراقبة على اوراش البناء ، ومدى احترام اصحابها على معايير السلامة والوقاية من الحوادث، تطبيقا للقانون وحماية لسلامة المشتغلين في البناء .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع ثلاثة أطفال في مخيم مهاجرين بالناظور جراء حريق

مصرع ثلاثة أطفال في مخيم مهاجرين بالناظور جراء حريق

2022-01-26 / 8:07 مساءً
Photo of جرسيف : العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة

جرسيف : العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة

2022-01-26 / 7:10 مساءً
Photo of الدرك الملكي يداهم محلا لصنع “ماء الحياة” ضواحي طانطان

الدرك الملكي يداهم محلا لصنع “ماء الحياة” ضواحي طانطان

2022-01-26 / 5:15 مساءً
Photo of أمن انزكان يتدخل في قضية اعتداء ملثم على سيارة موظفة بمصحة خاصة

أمن انزكان يتدخل في قضية اعتداء ملثم على سيارة…

2022-01-26 / 4:58 مساءً
Photo of قتيل وجرحى في حادث إنقلاب شاحنة بمنحدرات تيزي نتاست بتارودانت

قتيل وجرحى في حادث إنقلاب شاحنة بمنحدرات تيزي نتاست…

2022-01-26 / 1:01 مساءً
Photo of خطير .. “عصابة” تهاجم السيارات والدراجات ب”الحجارة” بالبيضاء

خطير .. “عصابة” تهاجم السيارات والدراجات ب”الحجارة” بالبيضاء

2022-01-26 / 9:15 صباحًا
Photo of في حادث سير ..مصرع سيدة ودخول زوجها مستعجلات فاس

في حادث سير ..مصرع سيدة ودخول زوجها مستعجلات فاس

2022-01-25 / 10:55 مساءً
Photo of 24 قتيلا و2087 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع الماضي

24 قتيلا و2087 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع…

2022-01-25 / 9:23 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

2022-01-25 / 9:09 صباحًا
Photo of ب”السيوف والحجارة”.. الهجوم على جنازة وسرقة “العشاء” بالبيضاء

ب”السيوف والحجارة”.. الهجوم على جنازة وسرقة “العشاء” بالبيضاء

2022-01-24 / 10:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق