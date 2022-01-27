ضحايا لقمة العيش.. وفاة عامل بناء بعد سقوطه من طابق ثاني باولاد تايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي عامل بناء وأب لثلاث أبناء، مصرعه، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، بعد سقوطه من ورش للبناء بحي لݣليتة بمدينة أولاد التايمة إقليم تارودانت .

ضحية لقمة العيش، كان بصدد مباشرة أشغال بناء الطابق الثاني لأحد المنازل، ويرجح أن سرعة الرياح القوية بالمنطقة، كانت سبب في فقدانه التوازن والسقوط أرضا، مما تسبب له في جروح خطيرة عجلت بوفاته.

وقامت السلطات المحلية والوقاية المدنية بالانتقال إلى مكان الحادث ، ونقل الهالك الى مستودع الأموات ، وانجاز بحث ميداني في ملابسات الحادث .

ويبقى تكرار حوادث مشابهة، يفرض على الجهات المختصة، تشديد المراقبة على اوراش البناء ، ومدى احترام اصحابها على معايير السلامة والوقاية من الحوادث، تطبيقا للقانون وحماية لسلامة المشتغلين في البناء .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0