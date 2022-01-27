سيدي سليمان : حزب يستنجد بالملك لرفع التهميش عن الإقليم

هبة بريس - سيدي سليمان

طالب حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بتدخل ملكي قصد رفع الحيف والتهميش عن إقليم سيدي سليمان، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد ونهب خيرات الإقليم، وذلك عبر رسالة رسمية وجهت للديوان الملكي.

وحسب الرسالة التي رفعها المنسق الإقليمي للحزب السالف ذكره، طالبت بتدخل ملكي لرفع الحيف والتهميش عن إقليم سيدي سليمان من بعض السياسيين والمنتخبين، الذين راكموا ثروات مشبوهة خصوصا من مدينة سيدي سليمان، والتي تعيش وضعا مزريا على جميع القطاعات. على حد تعبير الوثيقة.

واعتبر الحزب في ذات الرسالة أن الإقليم الفتي لم يستفد من قاطرة التنمية التي يعرفها المغرب في في عهد الملك محمد السادس ، وذلك بسبب الصراعات السياسية وتضارب المصالح، ملتمسا من الملك وبصفته الساهر على تخليق الحياة العامة وتطبيق القانون، التدخل العاجل لفك عزلة هذا الإقليم من بطش وفساد المسؤولين السياسيين خصوصا بمدينة سيدي سليمان.

وتعرف مدينة سيدي سليمان خلال الآونة الأخيرة غليان داخل مجموعة من الهيئات السياسية والجمعوية، التي طالبت بتفعيل تقارير المفتشية الترابية لوزارة الداخلية، بعدما رصدت عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية في كل من المجلس البلدي والإقليمي لذات المدينة عن الفترة السابقة، ومتابعة المسؤولين عنها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليقا للحياة العامة.

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