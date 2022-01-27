بعد مقال هبة بريس.. السلطات تتحرك والأشغال تنطلق ب”طريق العار” وبوتيرة مرتفعة

2022-01-27 / 12:40 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت هبة بريس قبل أيام مقالا عنونته ب”فقط في المغرب.. سنتين ونصف لتوسيع 11 كلم من الطريق و الأشغال لم تنته بعد”، حيث تطرقت من خلاله لواقع الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء و برشيد و بالضبط المقطع الطرقي بين مدينتي الدروة و عاصمة أولاد احريز.

ساعات فقط بعد المقال الذي تفاعل معه سكان الجهة بشكل كبير، بادر مسؤولو الإقليم سواءا السلطات الإدارية أو المنتخبة و كذا ممثلي وزارة التجهيز و الماء لإيفاد لجنة متخلطة للوقوف عن كثب على حقيقة المعطيات الميدانية التي تضمنها المقال السالف الذكر.

و علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة صدرت بضرورة التحرك لاستكمال المشروع في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن اطلعت اللجنة على الخروقات و التأخر الكبيرين في مشروع يفترض أن يكون قد انتهى إنجازه قبل شهور و تم تسليمه.

و عاينت هبة بريس في اليوم الماضي عشرات الشاحنات الكبرى و الجرافات و الآليات الضخمة المختلفة و هي تسارع الزمن لاستكمال المشروع خاصة بعد ورود معطيات مؤكدة تفيد بحلول لجنة تفتيش مركزية قد تعصف بعديد الرؤوس.

و انطلقت أشغال استكمال توسيع الطريق بين الدروة و برشيد بوتيرة يمكن وصفها بالسريعة جدا بعد أن تم تجنيد عدد كبير من العمال و الآليات في صراع مع الزمن، و هو الأمر الذي استحسنته عديد الفعاليات لعل ذلك ينهي معاناة مستعملي الطريق بين البيضاء و برشيد من عذاب الأشغال التي انطلقت قبل سنتين ونصف و لم تنته لحدود الساعة.

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