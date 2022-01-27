في سرية تامة .. صفاء الرايس تدخل القفص الذهبي
نجلاء مزيان: هبة بريس
على خطى شقيقتها التوأم، اختارت الفنانة المغربية صفاء الرايس الاحتفال بزفافها في سرية تامة و إقامة حفل بسيط اقتصر على العائلة و بعض من المقربين فقط.
و تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الحدث و كذا مجموعة من الصور المسربة.
و انتشر خبر زواج الفنانة صفاء الرايس بعد أيام قليلة من إعلان شقيقتها التوأم هناء دخولها القفص الذهبي و استقرارها بالولايات المتحدة الأمريكية .
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