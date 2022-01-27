طائرات مغربية “تدمر” معاقل البوليساريو بالمنطقة العازلة
هبة بريس - الرباط
تكبدت الجبهة الانفصالية وداعمتها، خسائر مادية كبيرة، مساء أمس الأربعاء، بعد استهداف معاقلها بالمنطقة العازلة من طرف القوات المغربية.
وحسب ما نقلته مصادر موثوقة، فقد هاجمت طائرات ميراج وإف 16، التابعة للقوات المسلحة الملكية، مواقع للبوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو وأمهيريز.
وأضافت ذات المصادر، أن العملية أسفرت عن تدمير البنية التحتية العسكرية والمتمثلة في المخابئ ومخزونات الأسلحة ومقر الناحية العسكرية الرابعة”، مسجلة خسائر مادية مهمة.
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4 تعليقات
اللهم انصر جيشنا على الخونة واعوانهم
لا موائد مستديرة ولا مستطيلة .. المغرب في صحرائه .. وانتهى الكلام .. والشعب كله يد واحده وراء قائده في قضيتنا الاولى ..اما تقرير المصير فأولى به جمهورية القبائل والطوارق .. واقليم الباسك ..
تبارك الله على القوات المسلحة المغربية. الله احفظكم
فهدا ما يستحق البوليزاريو ، عميل الجزائر …فكل ما نهض انصاره وتحركوا ، وجب طحنهم بطائراتنا القديمة والجديدة…لانهم يتعدوون على اللمملكة التي كانت سبب استقلال الجزائر…التي اصبحت خبيثة بنظامها المستبد الدي يسيره شبه اميين…