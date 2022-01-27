طائرات مغربية “تدمر” معاقل البوليساريو بالمنطقة العازلة

2022-01-27 / 12:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تكبدت الجبهة الانفصالية وداعمتها، خسائر مادية كبيرة، مساء أمس الأربعاء، بعد استهداف معاقلها بالمنطقة العازلة من طرف القوات المغربية.

وحسب ما نقلته مصادر موثوقة، فقد هاجمت طائرات ميراج وإف 16، التابعة للقوات المسلحة الملكية، مواقع للبوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو وأمهيريز.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية أسفرت عن تدمير البنية التحتية العسكرية والمتمثلة في المخابئ ومخزونات الأسلحة ومقر الناحية العسكرية الرابعة”، مسجلة خسائر مادية مهمة.

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