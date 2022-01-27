صورة تعبيرية

التازي: “الأدوية الأساسية التي يستعملها المغاربة متوفرة في الصيدليات”

2022-01-27 / 10:39 صباحًا
2
هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضجة كبيرة و جدل أكبر رافق الأيام الأخيرة بسبب شد الحبل بين أصحاب الصيدليات من جهة و وزارة الصحة من جهة ثانية وصلت حد التشكيك في تصريحات كل طرف للآخر و ذلك بسبب موضوع نفاذ أدوية كورونا و بعض الأدوية الأخرى من الصيدليات.

أصحاب الصيدليات أكدوا أن مخزون أدوية كورونا و بعض الأدوية الأساسية و المهمة التي يستعملها المغاربة نفذت، بينما وزارة الصحة فندت هاته المعطيات و طمأنت المغاربة بأن المخزون المتوفر يكفي لسد الخصاص و لا مشكل أبدا في توفير الأدوية.

بين الطرفين معا، خرجت لمياء التازي المديرة العامة لمجموعة “سوطيما” المتخصصة في صناعة الأدوية بالمغرب لتؤكد أن كل الأدوية الأساسية التي يستعملها المغاربة متوفرة في الصيدليات الوطنية.

و أكدت التازي أن نفاذ بعض الأدوية من الصيدليات ليس بالجحم الذي تم تسويقه، حيث أن الأمر يتعلق فقط ببعض الأدوية غير الأساسية التي حدثت بها انقطاعات عادية و تحدث كل سنة.

و شددت مديرة الشركة المختصة في الصناعات الطبية على أن بعض الأدوية غير الأساسية مثل الفيتامينات يكثر عليها الطلب خلال فترة الخريف و الشتاء من كل سنة، و هذا أمر طبيعي، يتسبب في نفاذ مخزون بعض الصيدليات من هاته المقويات لكن لا يعني ذلك أن المخزون نفذ من كل السوق الوطنية.

و أوضحت ذات المتحدثة أن الجهات الوصية تبذل جهودا كبيرة لتأمين كل الحاجيات من الأدوية بما فيها غير الأساسية عبر استيرادها من الخارج و هو ما سيجعل المغرب يتفادى أي انقطاع محتمل للأدوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 5560 إصابة و33 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 5560 إصابة و33 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-27 / 4:37 مساءً
Photo of سطات.. الصحة تحتضر واتحاد جمعيات المدينة يدق ناقوس الخطر

سطات.. الصحة تحتضر واتحاد جمعيات المدينة يدق ناقوس الخطر

2022-01-27 / 3:44 مساءً
Photo of بايتاس يؤكد: “برنامج أوراش لا يفرض سنا محددا أو شواهد دراسية للتشغيل”

بايتاس يؤكد: “برنامج أوراش لا يفرض سنا محددا أو…

2022-01-27 / 2:38 مساءً
Photo of الحكومة عن “فتح الحدود”: “نناقش الموضوع بشكل جدي”

الحكومة عن “فتح الحدود”: “نناقش الموضوع بشكل جدي”

2022-01-27 / 2:12 مساءً
Photo of حتى 28 فبراير القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحة بالمملكة

حتى 28 فبراير القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحة…

2022-01-27 / 1:11 مساءً
Photo of سيدي سليمان : حزب يستنجد بالملك لرفع التهميش عن الإقليم

سيدي سليمان : حزب يستنجد بالملك لرفع التهميش عن…

2022-01-27 / 12:55 مساءً
Photo of بعد مقال هبة بريس.. السلطات تتحرك والأشغال تنطلق ب”طريق العار” وبوتيرة مرتفعة

بعد مقال هبة بريس.. السلطات تتحرك والأشغال تنطلق ب”طريق…

2022-01-27 / 12:40 مساءً
Photo of زاكورة والراشيدية تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

زاكورة والراشيدية تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2022-01-27 / 11:55 صباحًا
Photo of إغلاق تقاطع الفداء و “كاراج علال” يخنق المدينة و يستنفر أمن البيضاء

إغلاق تقاطع الفداء و “كاراج علال” يخنق المدينة و…

2022-01-27 / 11:40 صباحًا
Photo of في ظاهرة مناخية نادرة: الثلوج بواحات الجنوب الشرقي المغربي (صور)

في ظاهرة مناخية نادرة: الثلوج بواحات الجنوب الشرقي المغربي…

2022-01-27 / 11:26 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. الواقع شيء و كلامهم شيء آخر..واش كيحساب لهم حنا مكلخين يقنعونا بهاد الكلام…شحال و حنا نتجاراو من صيدلية لصيدلية و من مدينة لمدينة و الدوا مالقيناه…و جيو اليوم و يقولوا لك “الدواء متوفر”!!!..وا بااااااز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق