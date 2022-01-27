بايدن يرشح أول سفير أمريكي في السودان منذ عقود

هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض عن ترشيح جون غودفري، القائم بأعمال مبعوث مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، لشغل منصب السفير الأمريكي في السودان ومايكل أدلر سفيرا في جنوب السودان.

وقال البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: “أعلن الرئيس جو بايدن عزمه على ترشيح الأفراد التالية أسماؤهم لأدوار دبلوماسية رئيسية في إدارته: مايكل أدلر، مرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية جنوب السودان، وجون غودفري المرشح لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية السودان”.

وأوضح البيان أن غودفري يشغل حاليا منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لمكافحة “داعش” في مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. كما شغل منصب المستشار السياسي في سفارة الولايات المتحدة في الرياض، ورئيسا لموظفي نائب وزير الخارجية.

كما عمل كمستشار سياسي واقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في عشق آباد، تركمانستان وكمسؤول سياسي قنصلي في سفارة الولايات المتحدة في دمشق، وغودفري حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ودرجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة ميشيغان ويتكلم اللغة العربية.

أما أدلر، فعمل في مجلس الأمن القومي (NSC) كنائب للمدير الأول لجنوب آسيا وقبل ذلك مديرا للمجلس في أفغانستان.

وقبل انضمامه إلى موظفي مجلس الأمن القومي، عمل أدلر كنائب مساعد وزير بالإنابة لشؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية. كما شغل مناصب في وزارة الخارجية كمدير لمكتب شؤون أفغانستان، ومدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في مكتب الاستخبارات، وفي مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية وشؤون الشرق الأدنى.

تضمنت مهامه الخارجية العمل كنائب لرئيس بعثة السفارات الأمريكية في لبنان والكويت، وكمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان، وفي العراق وفرنسا وقطر. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية بومونا ودرجة الماجستير من جامعة ستانفورد.

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