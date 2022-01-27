“البام” يدعو الحكومة إلى فتح الحدود والمواطنين إلى الإسراع للتلقيح
تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه الحضوري، آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا”، وسجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة.
وفي هذا الصدد، حث المكتب السياسي للحزب، كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة.
كما دعا المكتب، الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس، الشيء الذي سيمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية للمواطنات والمواطنين العالقين داخل وخارج أرض الوطن.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع.
18 تعليقات
ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام افتحوا الحدود الجوية والبرية والبحرية بصفة نهائية بدون تلاعب بنفسيتنا لاحولة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قرار غير صائب اتخذته الحكومة المغربية في حق الجالية المغربية … اتقوا الله فينا وافتحوا الحدود الامر اصبح واضحا …
هناك بعض الدول لم يقوموا بهذا التشويش والتخويف والاغلاق رغم كثرت الحالات والوفيات عندهم واخذوا الأمر عادي بدؤا يشعايشون معه.. وأنتم تقومون بالاغلاق المطارات قرارات تافهة إغلاق فتح إغلاق فتح إغلاق فتح أصبحنا لعبة عندكم تفعلون بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا انتم تريدون ترويج المبيعات والتسويق اللقاح فقط……
لقد تحطمت نفسية الجالية المغربية..لقد تم افلاسهم بهذا الاغلاق جل مصالحهم تعطلت بقراركم التافه الذي لا محل له من الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
أنتم تقومون بتمديد الطوارئ في نهاية شهر ؛هذا دليل انكم لافتح …أنتم تتناقدون في كلامكم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لاشك قرار التمديد الطوارئ الذي اتخدتموه اظن ان لا يكون هناك فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية . وبهذا التصرف ستحطمون اقتصادنا ومصالحنا وستخربون حالتنا المعيشية الصعبة الراهنة الإجتماعية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
جميع قراراتكم فاشلة وخاطئة ومعطيات غير صحيحة بالنسبة لأرقام الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون.وانتم تقومون بالاكاذيب واستهزاء بنا افتحوا الحدود الجوية ولادعي … أنتم تبحثون عن المشاكل لا تحمد عقباه….
تفكير فاشل فاشل وقرار خاطئ تماما ولكن للاسف الشديد أنتم مصالحكم محفوظة لن تخسروا شيئاً ولكن نحن لضائعين لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا انتم رابحون ونحن الخاسرون ولكن لدينا آلله سبحانه وتعالى ونعم بالله العلي العظيم….
نريد من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره ان يتدخل في هذآ القطاع السياحي وحل المشاكل الاغلاق في أسرع وقت ممكن لأن جميع الدول العالم لم يقوموا بالاغلاق المطارات إلا المغرب ولا ندري الاسباب لذالك.
أصلا الحكومة الجديدة لم تفكر في الخطط والبرامج لأن أصلا في مصلحتها الفتح وذالك لترويج العملة وتحريك الاقتصاد الوطني المغربي السياحي…
أصبح الأمر غريب وغموض ليس له مفهومية أنتم تتناقدون في كلامكم مرة تعطيوا وعوا بفتحها ومن بعد تقولون ان الموضوع في النقاش حتى كلامكم فيه تهتهة هههههههههههه.
كنا نظن ذالك في الحكومة السابقة بقراراتها المفاجئة التافهة الليلية ولكن للاسف الشديد أنتم أكثر منها … حكومة لا تعرف التصرفات ما عادا يهمها مصالحها الخاصة فقط….
ما كفايا الضحك علينا واستهزاءات كل شيء أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه….
هذآ ما عادا صداع الراس لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بقرارتكم الارتجالية والعبث مرة أخرى تقومون بالاغلاق المفاجئ والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر مرة أخرى فتح أصبحنا لعبة عندكم تفعلون بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا ولا افلاسنا أنتم مصالحكم محفوظة لايهمكم الفقير الذي طالما عانى من الغربة والحكرة والميز العنصري من أجل لقمة العيش وجمع بعض النقود لكي يعيش في وطنه بكرامة ولكن للاسف الشديد أنتم تحطمون كرامته ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
المشكل الكبير ياحكومة أنتم بتصرفاتكم التافهة واكاذيبكم ستحطم العلاقات بينكم وبين الجالية المغربية لأنهم سينفرون من الرجوع إلى وطنهم وستكون أنتم الخاسرون لأنهم فقدوا الثقة فيكم…
مابقالي مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكم….خير الكلام ما قل و دل..
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أنا سيدة مقيمة في الديار الأروبية ولم اشاهد في حياتي هذه القرارات ولكن أنتم كما يقال المثل المغربي (من حبة ديروها قبة) اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه.
إنه مفعول مجهول مبني على السكون والفاهم يفهم هههههههههههه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..