“البام” يدعو الحكومة إلى فتح الحدود والمواطنين إلى الإسراع للتلقيح

2022-01-27 / 10:18 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه الحضوري، آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا”، وسجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة.

وفي هذا الصدد، حث المكتب السياسي للحزب، كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة.

كما دعا المكتب، الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس، الشيء الذي سيمكن بلادنا من إنعاش اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية للمواطنات والمواطنين العالقين داخل وخارج أرض الوطن.

وشدد على ضرورة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التازي: “الأدوية الأساسية التي يستعملها المغاربة متوفرة في الصيدليات”

التازي: “الأدوية الأساسية التي يستعملها المغاربة متوفرة في الصيدليات”

2022-01-27 / 10:39 صباحًا
Photo of نصبا على سيدة في 60 ألف درهم.. توقيف شخصين بالمهدية

نصبا على سيدة في 60 ألف درهم.. توقيف شخصين…

2022-01-27 / 9:46 صباحًا
Photo of يهم ساكنة البيضاء وسطات وبرشيد.. اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب

يهم ساكنة البيضاء وسطات وبرشيد.. اضطرابات في التزويد بالماء…

2022-01-27 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-01-27 / 7:00 صباحًا
Photo of أمن كلميم ينقذ متمدرسة من وحش أدمي ارغمها على مرافقته بالعنف

أمن كلميم ينقذ متمدرسة من وحش أدمي ارغمها على…

2022-01-26 / 11:14 مساءً
Photo of البام يطالب الحكومة بمتابعة المعلق”حفيظ دراجي” لدى القضاء القطري

البام يطالب الحكومة بمتابعة المعلق”حفيظ دراجي” لدى القضاء القطري

2022-01-26 / 9:35 مساءً
Photo of تنسيق أمني يسفر عن إيقاف مبحوث عنه و طنيا

تنسيق أمني يسفر عن إيقاف مبحوث عنه و طنيا

2022-01-26 / 8:13 مساءً
Photo of الدكاترة المعطلون يحتجون أمام البرلمان

الدكاترة المعطلون يحتجون أمام البرلمان

2022-01-26 / 6:37 مساءً
Photo of جنايات أكادير تقرر تأجيل قضية “الراعي” مغتصب طفلة بتارودانت

جنايات أكادير تقرر تأجيل قضية “الراعي” مغتصب طفلة بتارودانت

2022-01-26 / 5:41 مساءً
Photo of بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

2022-01-26 / 4:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق