بعد تغيير “التوقيت”.. “الكاف” يغير ملعب مباراة مصر والمغرب

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” رسميا تغيير ملاعب عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وطلب “الكاف” في قراره تغيير مقر المباريات التي كانت مقررة على ملعب “أولمبي”، ونقلها إلى ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي الكاميرونية.

وجاء القرار على خلفية وفاة 8 مشجعين من الكاميرون أثناء تدافع الجمهور أمام إحدى بوابات ملعب أولمبي لحضور مباراة “الأسود غير المروضة” ضد جزر القمر في دور الـ16 من البطولة القارية.

وقال “الكاف” في بيان، إن رئيس الكاف باتريس موتسيبي استضاف اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه “لن تقام أي مباراة على أولمبي إلا بعد أن يتلقى الكاف واللجنة المنظمة المحلية التقرير الكامل للجنة التحقيق في حادثة “التدافع”، من أجل توضيح الظروف التي أدت إلى الواقعة، إلى جانب طلب التأكيدات والضمانات بعدم وقوع حادثة مماثلة في إستاد أولمبي خلال البطولة”.

وأعلنت اللجنة المنظمة نقل 3 مباريات من ملعب أولمبي إلى ملعب “أحمدو أهيدجو”، هي:

– مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب المقررة الأحد المقبل.

– مباراة ربع النهائي بين السنغال وغينيا الاستوائية المحدد موعدها يوم الأحد المقبل.

– مباراة نصف النهائي المحدد موعدها يوم 2 فبراير المقبل بين الفائز من مواجهة (بوركينا فاسو× تونس) ضد الفائز من لقاء (السنغال × غينيا الاستوائية).

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6