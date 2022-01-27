نصبا على سيدة في 60 ألف درهم.. توقيف شخصين بالمهدية

هبة بريس - المهدية

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية على النيابة العامة المختصة، شخصين يبلغان من العمر 34 و41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض سيدة للنصب والاحتيال بدعوى تهجير ابنها بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية صوب السواحل الأوروبية، حيث سلباها مبلغا ماليا قدره 60 ألف درهم، وذلك قبل أن تدخل في نزاع مع أحدهما بالشارع العام ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وضبط شريكه لاحقا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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