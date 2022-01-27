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بسبب كورونا.. تونس تمدد حظر التجول الليلي وتمنع كافة التجمعات

2022-01-27 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قررت الحكومة التونسية، أمس الأربعاء، تمديد حظر التجول الليلي ومنع كافة التجمعات لأسبوعين إضافيين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة الحكومة، إثر اجتماع المجلس الوزاري حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 12 يناير 2022 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.

وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تونس بلغ 856739، والوفيات 724864.

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