تغيير توقيت مباراة المغرب ضد مصر في ربع نهائي كأس أفريقيا بالكاميرون

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، مساء اليوم الاربعاء ،عن تغيير توقيت مباراة المنتخب الوطني المغربي، ونظيره المصري، برسم ربع نهائي كأس أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021 ) من الساعة الخامسة مساء الى الرابعة زوالا.

وجاء في بلاغ رسمي لل(كاف) أنه تقرر تغيير موعد صافرة البداية إلى الرابعة عصرا بتوقيت المغرب (16:00 غرينيتش +1)، بدل الخامسة (17:00 غرينيتش +1).

ومن المقرر أن يجرى اللقاء يوم الأحد القادم، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية ياووندي.

وكان المنتخب الوطني المغربي قد حجز تذكرة العبور الى دور الربع عقب فوزه أمس الثلاثاء على نظيره المالاوي بهدفين لواحد ،في حين تأهل المنتخب المصري الى نفس الدور بعد فوزه على نظيره الايفواري عقب الاحتكام الى الضربات الترجيحية ( 5-4).

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