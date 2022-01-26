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البام يطالب الحكومة بمتابعة المعلق”حفيظ دراجي” لدى القضاء القطري

2022-01-26 / 9:35 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أقدمت النائبة البرلمانية حنان أتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة، على توجيه سؤال شفوي لوزير الشباب والرياضة، بخصوص الإساءات الموجهة للمرأة المغربية من قبل المعلق الجزائري.

وكتبت النائبة البرلمانية، في سؤالها الشفوي: “أقدم صحفي معروف بميولاته العدائية ضد بلادنا وقضيتنا الوطنية على تدوينة مسيئة للمغربيات، ناعتا إياهن بأقدح النعوت وأحطها، ومدعيا في البداية بأنها ليست من صنعه، وأن حسابه اخترق، قبل أن تحاول الآلة الدعائية المسخرة ضد المملكة الدفاع عنه، بحجج واهية لا تقف أمام دلائل المعنية بالمحادثة”.

وأضافت: “إن هذه الإساءة التي تصدت لها كل مكونات المجتمع المغربي، من فاعلين، رأي عام ومؤثرين، تقتضي موقفا ووقفة من الحكومة، عبر سلك السبل لتحقيق الإنصاف والعدالة لدى الدولة التي يقيم بها المعني بالأمر، وردا لاعتبار المغربيات وتفاديا لتكرار هذه السلوكات التي لا يمكن التسامح معها”.

وساءلت النائبة البرلمانية نفسها، الوزير “عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل التصدي لمثل هذه الإساءات غير المقبولة وغير المبررة تحت أي سبب أو ظرف، وذلك بهدف حماية وصيانة والدفاع عن كرامة المغربيات”.

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