صندوق النقد الدولي : التعافي العالمي لا زال يواجه العديد من العقبات

2022-01-26 / 9:08 مساءً
0
هبة بريس

أكد صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال يواجه عدة عقبات، لاسيما في وقت يستعد فيه العالم لدخول سنة ثالثة من الوباء، مبرزا أن قدرة العديد من البلدان على التعامل مع مزيد من الاضطرابات تواجه مستويات غير مسبوقة من الديون وارتفاع التضخم.

وأوضحت نائبة المدير العام للصندوق، غيتا غوبيناث، في تحليل جديد، أن “النمو يتباطأ في سياق تكافح فيه العديد من البلدان ضد اضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع التضخم، ومستويات الديون غير المسبوقة، وعدم اليقين المستمر”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 4.4 في المائة خلال هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مائوية من توقعاته السابقة، “ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى خفض التوقعات بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والصين”.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة الدولية أن “ضغوط الأسعار القوية من المرجح أن تستمر لفترة أطول”، كما من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه في 2022 لاسيما في البلدان المتقدمة وكذلك في البلدان النامية والصاعدة”، مبرزة أنه من المتوقع أن يتراجع هذا التضخم في عام 2023.

وسجلت المتحدثة أن صندوق النقد الدولي قلق من “تباين ملحوظ في آفاق الانتعاش” بحسب الدول، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل العديد من البلدان الناشئة والنامية خسائر إنتاجية كبيرة على المدى المتوسط.

وشددت على أن “التغلب على العديد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي يتطلب وضع حد للسيطرة على الوباء”، مبرزة أنه من الناحية المالية، يجب تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية.

وبخصوص الديون، أشارت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن البلدان منخفضة الدخل، التي تمثل نسبة 60 في المائة منها مخاطر جد عالية لعبء الديون المتراكمة، تعاني بشكل متزايد وأكثر صعوبة في تسديد ديونها.

وقالت “يجب إعادة إرساء إطار للعمل المشترك لمجموعة العشرين لتحقيق نتائج أسرع بشأن إعادة هيكلة الديون، ويجب على دائني مجموعة العشرين والقطاع الخاص تعليق السداد أثناء مفاوضات إعادة هيكلة الديون”.

وتعتبر المبادرات الأخرى ضرورية بنفس القدر، كما هو الحال في مجال التعليم لتعويض خسائر التعلم في صفوف الأطفال، لا سيما في البلدان النامية، أو للحد من تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وكالة بيت مال القدس تصادق على الحزمة الأولى من مشاريع التنمية في القدس

وكالة بيت مال القدس تصادق على الحزمة الأولى من…

2022-01-26 / 6:47 مساءً
Photo of اتفاق شراكة بين “مناجم” و”جلينكور” لإنتاج الكوبالت

اتفاق شراكة بين “مناجم” و”جلينكور” لإنتاج الكوبالت

2022-01-26 / 6:11 مساءً
Photo of مديرية الضرائب تنشر مذكرة حول الأحكام الجبائية لقانون مالية 2022

مديرية الضرائب تنشر مذكرة حول الأحكام الجبائية لقانون مالية…

2022-01-26 / 4:08 مساءً
Photo of الوزير مزور: جهة الشرق ستكون قاطرة جديدة للتنمية بالمغرب

الوزير مزور: جهة الشرق ستكون قاطرة جديدة للتنمية بالمغرب

2022-01-26 / 1:53 مساءً
Photo of الPPS يتنقد تغييب “الصناعة التقليدية” من إجراءات الدعم

الPPS يتنقد تغييب “الصناعة التقليدية” من إجراءات الدعم

2022-01-26 / 12:45 مساءً
Photo of انسحاب شركات طيران من المغرب بسبب “الإغلاق”..محمد عبد الجليل يرد

انسحاب شركات طيران من المغرب بسبب “الإغلاق”..محمد عبد الجليل…

2022-01-25 / 10:08 مساءً
Photo of رغم ظروف الجائحة …مطار المسيرة الدولي إستقبل أزيد من 600 ألف مسافر سنة 2021

رغم ظروف الجائحة …مطار المسيرة الدولي إستقبل أزيد من…

2022-01-25 / 9:43 مساءً
Photo of فتاح العلوي: المقاولات المتوسطة والصغرى تمثل 98% من النسيج المقاولاتي

فتاح العلوي: المقاولات المتوسطة والصغرى تمثل 98% من النسيج…

2022-01-25 / 4:06 مساءً
Photo of مندوبية التخطيط تدعو المقاولات للانخراط في منصة بحوث الظرفية

مندوبية التخطيط تدعو المقاولات للانخراط في منصة بحوث الظرفية

2022-01-25 / 7:30 صباحًا
Photo of مهنيو “البازارات” يحتجون إقصائهم من البرنامج الاستعجالي وأوضاعهم تزداد سوءا

مهنيو “البازارات” يحتجون إقصائهم من البرنامج الاستعجالي وأوضاعهم تزداد…

2022-01-24 / 3:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق