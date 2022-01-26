“الإتفاق المرحلي” .. نقابة ترفض اتفاق بنموسى وتعتبره “هشّاً”

2022-01-26 / 8:39 مساءً
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هبة بريس

رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مضامين “ما سمي بالاتفاق المرحلي” وذلك باعتباره ” اتفاقا هشًّا

وقالت ذات الجهة ان الاتفاق دون الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا واقصائيا”، في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة.

وحملت النقابة التعليمية في بلاغ لها ” مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية”.

واعتبر دحمان، أن الاتفاق المرحلي الموقع بين نقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، مؤكدا أنه ” مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هشّ خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة”.

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