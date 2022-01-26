ملثم يعتدي على سيارة قابلة بمصحة بانزكان، والأمن يدخل على الخط

2022-01-26 / 8:20 مساءً
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اعتدى ملثم ليلة أمس الثلاثاء، على سيارة إحدى موظفات مصحة خاصة بمدينة أنزكان، مخلفا خسائر جسيمة، حيث قام بتكسير زجاجها و أحدث اعوجاجات كثيرة بهيكلها، دونا عن السيارات الأخرى التي كانت مركونة بجانبها.

وأكدت الضحية صاحبة السيارة والتي تعمل ” قابلة” بمصحة بانزكان، أن الأمر غريب جدا، حيث أن كاميرا المصحة التي تعمل بها رصدت شخصا غريبا يرتدي ملابس تحجب رؤية وجهه، قام بتكسير سيارتها فقط دونا على العربات الأخرى.

وتساءلت الضحية، هل الأمر يتعلق بتصفية حسابات، مع تأكيدها أن لا عداوة لها مع أحد ولم يسبق لها أن تعرضت لمشاكل بعملها أو سبق لأحد من المرتفقين أن اشتكى منها.

هذا وقد تم إخبار السلطات الأمنية بالحادثة، حيث انتقلت فرقة الشرطة العلمية لعين المكان لأحد البصمات، والاطلاع على تسجيلات الكاميرات لتحديد هوية من قام بهذا الفعل الشنيع.

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