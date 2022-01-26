تنسيق أمني يسفر عن إيقاف مبحوث عنه و طنيا

2022-01-26 / 8:13 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء 25 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، في غضون شهر نونبر المنصرم، على ارتكاب محاولة للسرقة باستعمال مفاتيح مزورة من داخل وكالة بنكية بمدينة فاس، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويته وتحديد مكان تواجده بمدينة طنجة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال

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