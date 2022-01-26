الصورة من الارشيف

مصرع ثلاثة أطفال في مخيم مهاجرين بالناظور جراء حريق

2022-01-26 / 8:07 مساءً
0
هبةبريس

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها وفاة ثلاثة أطفال، في حريق شب بالمأوى الذي يعيشون داخله رفقة أمهم، في غابة ضواحي مدينة الناظور. الأم نقلت في حالة حرجة إلى المستشفى الحسني بالناظور.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، إن الأمر يتعلق بسيدة من جنسية نيجيرية كانت تعيش رفقة أطفالها الثلاثة بمخيم المهاجرين، الموجود على منحدر غابة غوروغو شمال غرب مقبرة سيدي سالم بالناظور.

وحذرت الجمعية الحقوقية من خطورة الأوضاع، التي يعيشها مئات المهاجرين في غابات الناظور منذ عدة سنوات، بسبب ما أسمته “تمادي سلطات الناظور في حرمانهم من الحق في السكن، ووضع شتى العراقيل أمامهم حتى لا يتمكنوا من كراء مساكن بأحياء الناظور، أسوة بباقي المهاجرين في المدن المغربية الأخرى، مثل وجدة، وطنجة، وتطوان، والرباط…”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملثم يعتدي على سيارة قابلة بمصحة بانزكان، والأمن يدخل على الخط

ملثم يعتدي على سيارة قابلة بمصحة بانزكان، والأمن يدخل…

2022-01-26 / 8:20 مساءً
Photo of جرسيف : العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة

جرسيف : العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة

2022-01-26 / 7:10 مساءً
Photo of الدرك الملكي يداهم محلا لصنع “ماء الحياة” ضواحي طانطان

الدرك الملكي يداهم محلا لصنع “ماء الحياة” ضواحي طانطان

2022-01-26 / 5:15 مساءً
Photo of أمن انزكان يتدخل في قضية اعتداء ملثم على سيارة موظفة بمصحة خاصة

أمن انزكان يتدخل في قضية اعتداء ملثم على سيارة…

2022-01-26 / 4:58 مساءً
Photo of قتيل وجرحى في حادث إنقلاب شاحنة بمنحدرات تيزي نتاست بتارودانت

قتيل وجرحى في حادث إنقلاب شاحنة بمنحدرات تيزي نتاست…

2022-01-26 / 1:01 مساءً
Photo of خطير .. “عصابة” تهاجم السيارات والدراجات ب”الحجارة” بالبيضاء

خطير .. “عصابة” تهاجم السيارات والدراجات ب”الحجارة” بالبيضاء

2022-01-26 / 9:15 صباحًا
Photo of في حادث سير ..مصرع سيدة ودخول زوجها مستعجلات فاس

في حادث سير ..مصرع سيدة ودخول زوجها مستعجلات فاس

2022-01-25 / 10:55 مساءً
Photo of 24 قتيلا و2087 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع الماضي

24 قتيلا و2087 جريحا حصيلة حوادث السير ‏خلال الأسبوع…

2022-01-25 / 9:23 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

2022-01-25 / 9:09 صباحًا
Photo of ب”السيوف والحجارة”.. الهجوم على جنازة وسرقة “العشاء” بالبيضاء

ب”السيوف والحجارة”.. الهجوم على جنازة وسرقة “العشاء” بالبيضاء

2022-01-24 / 10:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق