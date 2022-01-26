مصرع ثلاثة أطفال في مخيم مهاجرين بالناظور جراء حريق

هبةبريس

اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها وفاة ثلاثة أطفال، في حريق شب بالمأوى الذي يعيشون داخله رفقة أمهم، في غابة ضواحي مدينة الناظور. الأم نقلت في حالة حرجة إلى المستشفى الحسني بالناظور.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، إن الأمر يتعلق بسيدة من جنسية نيجيرية كانت تعيش رفقة أطفالها الثلاثة بمخيم المهاجرين، الموجود على منحدر غابة غوروغو شمال غرب مقبرة سيدي سالم بالناظور.

وحذرت الجمعية الحقوقية من خطورة الأوضاع، التي يعيشها مئات المهاجرين في غابات الناظور منذ عدة سنوات، بسبب ما أسمته “تمادي سلطات الناظور في حرمانهم من الحق في السكن، ووضع شتى العراقيل أمامهم حتى لا يتمكنوا من كراء مساكن بأحياء الناظور، أسوة بباقي المهاجرين في المدن المغربية الأخرى، مثل وجدة، وطنجة، وتطوان، والرباط…”.

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