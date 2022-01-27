تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الخميس.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-01-27 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الجنوبية-الشرقية، مع نزول أمطار أو زخات مطرية بكل من الجنوب-الشرقي، و مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط.

كما يرتقب تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بجنوب المنطقة الشرقية، الشياظمة و منطقة سوس، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي بمناطق الأطلس، والريف، والشرق والجنوب-الشرقي، فضلا عن هبات رياح قوية نوعا ما في بعض الأحيان وذلك فوق منطقة طنجة وشمال أقاليمنا الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و06 درجات بالجنوب-الشرقي جنوب المنطقة الشرقية والريف، وما بين 03 و08 درجات بشمال المنطقة الشرقية السايس هضاب الفوسفاط والماس، ما بين 13 و20 درجة بأقصى جنوب البلاد و ما بين 08 و13 درجة بباقي جهات المملكة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال النهار، ستشهد انخفاضا طفيفا أو ستبقى مستقرة بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول الساحل الأطلسي، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز

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