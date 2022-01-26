جرسيف : العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة

هبة بريس ـ جرسيف

تم العثور ، مساء اليوم الأربعاء 26 يناير ، على جثة رضيعة حديثة الولادة، متخلى عنها بطريقة مؤلمة بدوار البعيير بجماعة تادرت إقليم جرسيف.

وحسب مصادر محلية، فإن الرضيعة، التي عثر عليها جثة هامدة داخل غطاء في جنبات الطريق، حديثة الولادة، إذ لا يتعدى عمرها أسبوعا.

وعرف مكان الحادث حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي ، التي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات في المستشفى الاقليمي بجرسيف، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، والوصول إلى أبويها الحقيقيين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0