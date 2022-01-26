وكالة بيت مال القدس تصادق على الحزمة الأولى من مشاريع التنمية في القدس

هبة بريس ـ الرباط

صادقت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأربعاء، على حزمة أولى من مشاريع التنمية الاجتماعية والبشرية في القدس برسم مخططها السنوي للعام 2022، بميلغ مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار الاهتمام الموصول للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بالمدينة المقدسة وبأهلها المرابطين.

وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الحزمة تشمل برنامج المساعدة الاجتماعية بمبلغ 400 ألف دولار، يتضمن على الخصوص مضاعفة عدد الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، ومواصلة دعم الأسر المقدسية المحتاجة التي تستفيد من مساعدة إنسانية يومية، وتخصيص 4 آلاف حصة غذائية كاملة توزع على مرحلتين خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل يهم أيضا إطلاق الدفعة الثانية من مشروع “مبادرات أهلية لبرنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس”بمبلغ إجمالي قدره 415 ألف دولار لتمويل 10 مشاريع جديدة لجمعيات مقدسية في مجال التنمية البشرية، وذلك بعد استكمال الملفات ودراستها من قبل لجنة الإشراف وإحالتها على الوكالة للمصادقة.

من جهة أخرى، صادقت الوكالة كذلك على تمويل مشاريع في مجال الفنون والتراث والصناعات الثقافية بمبلغ 150 ألف دولار لفائدة مركزين ثقافيين وجمعيتين مهتمتين بالتنشيط الثقافي والمجتمعي في القدس، فضلا عن دعم أنشطة مركز أبحاث مختص في التقارب الديني الإسلامي المسيحي والدراسات الدينية والتراثية والثقافية في الأرض المقدسة.

علاوة على ذلك، رصدت الوكالة مبلغ 40 ألف دولار لمنح تشجيعية تخصصها للطلبة الباحثين المتخصصين في مجال الإعلام لإنجاز بحوث ودراسات توثيقية عن واقع مدينة القدس وتاريخها وأوجه ارتباط المغاربة بها، في إطار النسخة الأولى من جائزة “القدس الشريف” للتميز الصحفي لفائدة طلاب معهد الإعلام والاتصال في المغرب وماجستير الإعلام في جامعة القدس.

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