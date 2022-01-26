اتفاق شراكة بين “مناجم” و”جلينكور” لإنتاج الكوبالت

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شركة التعدين “مناجم” اتفاقا مع شركة التعدين وتجارة السلع “جلينكور” بشأن إنتاج الكوبالت في مصنع قرب مراكش.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع مشروط بدراسة جدوى من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الأول لتقييم الجدوى التجارية للمصنع الحالي وبصمته الكربونية، حسبما نقلت “رويترز”.

وأضافت “مناجم” أن الكوبالت سينتج باستخدام كوبالت ونيكل وليثيوم معاد تدويرهم.

ومن المتوقع أن يأتي الطلب من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0