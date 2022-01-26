جنايات أكادير تقرر تأجيل قضية “الراعي” مغتصب طفلة بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، تأجيل النظر في قضية طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، إلى غاية 7 من فبراير المقبل.

وكانت الطفلة المتحدرة من دوار أسكا بجماعة تلمكانت بقيادة أركانة، بإقليم تارودانت، قد تعرضت للاغتصاب والابتزاز والتهديد بنشر صور لها من طرف راعي غنم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستينافية أكادير، قد قضت في حق المتهم بالسجن 5 سنوات، بعدما عرضها لإعتداء جنسي متكرر، وساومها مقابل عدم نشر صور التقطها لها مقابل دفع ألف درهم، وبعد أن وجدت نفسها في دوامة من الابتزازات أخبرت أسرتها بما تتعرض له على يد مغتصبها، لتلجأ إلى تقديم شكاية، خاصة وأن الراعي أقر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بفعلته، وباستمراره في ابتزاز الطفلة جنسيا وماديا.

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