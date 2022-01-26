الجزائر.. ظهور سمكة سامة والسلطات تحذر
هبة بريس - وكالات
أصدرت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات الجزائرية بولاية الطارف اليوم تحذيرا بخصوص ظهور “سمكة الأرنب السامة” بسواحل القالة.
وأشارت المصالح إلى أنه تم العثور على سمكة الأرنب السامة في أثناء عملية صيد بحري لسفينة يوم 24 يناير، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية وتعريف الصيادين والمستهلكين بخطورتها، وهذا بغرض تفاديها، وأنه تم تسليم البعض منها إلى ملحقة “CNRDPA” بالقالة لتحديد المواصفات العلمية لهذه السمكة.
وأوضحت مديرية الصيد البحري لولاية الطارف لأصحاب السفن الصيد أنه يتعين عليهم التبليغ عند اصطياد هذا النوع الخطير من الأسماك، الذي يؤثر على صحة المستهلك، وذلك في إطار المحافظة على صحة مستهلكي الأسماك”.
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3 تعليقات
السمكة السامة لن تقتل الجزاءريين.وانما كبرنات النظام العسكري هم اشد سما من السمكة .وهم من قتل اكثر من 250000 من الشعب الجزاءري في العشرية السوداء ولازالوا يقتلون الشعب والى اليوم. .وهذا النوع من السمك هو الخطير على الجزاءر وليست السمكة المسكينة البرية هي من تقتل الجزاءريين.بهذه الاكاذيب النظام يريد فقط صرف الانظار والشراء العام عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب.ويتهمون السمكة كما يتهمون المغرب داءما في مشاكلهم.لقد انكشفت عوراتهم وانفضحت اكاديبهم وطرهاتهم والاعيبهم الصبيانية للملا.الا يستحيون والجزاءر ساءرة الى الهاوية والى الخراب.
وهل الأمر يهمنا ؟ المرجو عدم نشر أي خبر عن تلك البلاد ، وشكرا
المغرب هو لي أرسلها الى المياه الجزائرية ،هدا ما ستتوصل اليه تحقيقاتهم