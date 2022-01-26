بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

2022-01-26 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - مراكش

بملصقات وشعارات احتجاجية وضعوها على عرباتهم، طالب “أصحاب الكوتشيات” بمدينة مراكش، السلطات المعنية بفتح الحدود.

وكشف أصحاب وسائقو “الكوتشيات”، أن عملهم تأثر بشكل كبير بفعل الجائحة، لافتين الى تفاقم هذه المعاناة بسبب قرار إغلاق الحدود.

وأضافوا أن غالبية زبنائهم من السياح والأجانب، لافتين أن قرار إغلاق الحدود أثر بشكل كبير على وضعهم الاقتصادي، وتسبب في مشاكل مادية واجتماعية لعدد منهم.

هذا ويشار الى أن اللجنة العلمية للتلقيح التابعة لوزارة الصحة، رفعت توصية إلى السلطات المختصة، تؤكد على وجوب فتح الحدود نهاية الشهر الجاري، لكون متحور أوميكرون “أصبح هو السائد في المغرب”.

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تعليق واحد

  1. سبحان مبدل الأحوال كنت إذا اردت الركوب في الكوتشي كسائح مغربي يتهربون منك ويرفضون، والآن هاهم يشتكون ويترجون السائح المغربي الركوب في الكوتشي… بحجة سوء الحال… اللهم ادمها نعمة على السائح المغربي وزد أصحاب الكوتشيات الذين كانوا يرفضون نقل السائح المغربي ذلا في ذل…

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