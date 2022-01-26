للمرة الثانية.. الفنانة المصرية يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

أكدت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت يسرا في تصريحات لموقع “اليوم السابع”، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وحاليا تخضع للعزل المنزلي.

وأكدت أنها تتلقى العلاج في المنزل، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها الفنانة يسرا بفيروس كورونا، إذ أصيبت من قبل في شهر ديسمبر، قبل الماضي، وأعلنت تعافيها تماما بعد شهر من إصابتها.

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