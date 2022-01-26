مديرية الضرائب تنشر مذكرة حول الأحكام الجبائية لقانون مالية 2022

هبة بريس

نشرت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، مذكرة حول الأحكام الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022.

وتهدف المذكرة إلى تقديم الإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 76-21 برسم السنة المالية 2022، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل وضرائب أخرى، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم.

وأشارت المذكرة إلى أن قانون المالية 2022 يأتي في سياق خاص تميز بحدثين رئيسيين، هما نشر التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد وصدور القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، ودخوله حيز التنفيذ.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرية في مذكرتها أن الانسجام التام بين توصيات النموذج التنموي الجديد وأحكام القانون الإطار رقم 19-69 أدى إلى تعزيز هذا القانون كإطار مرجعي ينظم سياسة الدولة في ما يخص الإصلاح الضريبي وآليات تنفيذه.

وأشار نفس المصدر إلى أنه من أجل تحقيق أهداف الإصلاح الضريبي، تنص مقتضيات الفقرة 19 من القانون الإطار المذكور على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنفيذ التدابير ذات الأولوية المنصوص عليها في المواد 4 و9 و13 في غضون 5 سنوات من دخول القانون الإطار المذكور حيز التنفيذ.

وأبرزت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2022 ينص على إجراء ذي طابع اجتماعي قائم على مبدأ التضامن يروم تعبئة الموارد من أجل تمويل المشروع الاستراتيجي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، مضيفة أنه تجري في هذا الصدد إعادة فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل.

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