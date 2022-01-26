قضية التهامي بناني.. محكمة البيضاء تؤجل الملف
هبة بريس - البيضاء
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف اختفاء الشاب “التهامي بناني”.
وقضت المحكمة بتأجيل الملف الى جلسة 23 فبراير القادم، بسبب تعذر حضور دفاع التهامي للجلسة في الوقت المحدد.
وفي هذا الصدد، عبر دفاع التهامي الذي حل متأخرا بوقت قصير بالمحكمة، عن استغرابه من تأجيل الجلسة رغم جاهزية الملف للمناقشة، مطالبين بالكشف عن الجهات التي تسعى لإطالة القضية و”جرجرتها” خاصة بعد تضامن الرأي العام مع الأم المكلومة.
من جهتها، جددت والدة التهامي بناني مطلبها بالكشف عن ملابسات وحيثيات القضية، وكذا مكان جثة ابنها الذي أكد المتهمون وفاته.
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18 تعليقات
يجب على غرفة الجنايات ألا تؤجل ملف اختفاء الشاب التهامي البناني يجب عليها أن تنهي القضية في أسرع وقت ممكن وذالك مراعاة مشاعر الأم التي تحطمت نفسيتها بسبب غموض اختفاء ابنها …
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي هل هناك الفوضى في البلاد لكي يقتل هذآ الشاب في ظروف غامضة.. لهذا يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الشاب ….
نحن قلوبنا مع هذه الأم التي فقدت كبدها بهذه الطريقة الغامضة..لأنه شاب لايستحق الوفاة بهذه التصرفات الرذيلة حسبي الله ونعم الوكيل في من كان السبب الرئيسي لوفاته….
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يأخذ الحق في من كان مسبب في هذه الجريمة؛يجب على السلطات القضائية ألا تؤجل القضية وتسرع في البحث الدقيق؛حتى يرتاح قلب الأم مسكينة تتقطع داخليا وخارجيا باختفاء ابنها في ظروف غامضة لايعلمها سوى آلله..
قضية مؤلمة جداً تتطلب بحثا عن ملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق هذآ الشاب الوسيم…يجب على القضاء ان يأخذ حقه مهما كلف الامر …
إن الروح عزيزة عند الله ولو مرت سنوات طويلة فباذن الله ستظهر الحقيقة وهذا ما تتمناه يآرب حتي يخفف شيئاً ما قلب الأم المكسور…
كل مانطلبه من الله تعالى ان يصبر أمه عن فقدان ابنها والله العوض حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الذين حرموها من كبدها…
إن الله مع الصابرين الذين اذا صبروا فلابد سيظهر الحق مهما طال الزمن …..
على ما أظن هناك حسابات بين عائلة الشاب التهامي البناني لهذا قاموا بخطفه والله أعلم…
أعتقد الخاطف الحقيقي يكون من طرف اصدقائه ربما حسابات يكون طرفها فتاة … لهذا يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث مع اصدقائه حتى تجد خيط يدل على طريق لاجاده حيا او ميتا …
إنها صحبة الاصدقاء السوء وهذه هي نتيجة ذالك…
إن الله يمهل ولا يهمل والحقيقية ستظهر مهما كان والله لايضع حق المظلوم …
علاش خصبوه في شبابه ويحرموا أمه ويكسر قلبها المكسور حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
سيظهر الحق انشاء الله…
يآرب تبين ليها الحق باش مسكينة يبرد العافية لشاعلة فقلبها..
الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس هناك أصحاب النفوذ البورجوازية هي من دمصت القضية وستبقى تجرها وتؤجلها إلى أجل غير مسمى حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
ربي كبير سيظهر الحق ويرتاح قلب الأم المكسور …نتمني ان تجد ابنها ميتا او حيا حتى يشفى غليلها…
أنا اسمي نداء ومن هذآ المنبر أنادي واناشيد جميع شباب هذه المنطقة ان يساعد الأم لتجد ابنها المفقود حتى يطمئن قلبها…وكل ما اقوله لهذه الأم المكسورة يجب عليها بقراءة القرآن الكريم حيث قال تعالى في كتابه الكريم (ألا بذكر الله تطمئن القلوب…) وهذا ما يجب للأم فعله .والله المعان…