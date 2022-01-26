قضية التهامي بناني.. محكمة البيضاء تؤجل الملف

هبة بريس - البيضاء

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف اختفاء الشاب “التهامي بناني”.

وقضت المحكمة بتأجيل الملف الى جلسة 23 فبراير القادم، بسبب تعذر حضور دفاع التهامي للجلسة في الوقت المحدد.

وفي هذا الصدد، عبر دفاع التهامي الذي حل متأخرا بوقت قصير بالمحكمة، عن استغرابه من تأجيل الجلسة رغم جاهزية الملف للمناقشة، مطالبين بالكشف عن الجهات التي تسعى لإطالة القضية و”جرجرتها” خاصة بعد تضامن الرأي العام مع الأم المكلومة.

من جهتها، جددت والدة التهامي بناني مطلبها بالكشف عن ملابسات وحيثيات القضية، وكذا مكان جثة ابنها الذي أكد المتهمون وفاته.

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