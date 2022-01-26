قضية التهامي بناني.. محكمة البيضاء تؤجل الملف

2022-01-26 / 3:42 مساءً
0
هبة بريس - البيضاء

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف اختفاء الشاب “التهامي بناني”.

وقضت المحكمة بتأجيل الملف الى جلسة 23 فبراير القادم، بسبب تعذر حضور دفاع التهامي للجلسة في الوقت المحدد.

وفي هذا الصدد، عبر دفاع التهامي الذي حل متأخرا بوقت قصير بالمحكمة، عن استغرابه من تأجيل الجلسة رغم جاهزية الملف للمناقشة، مطالبين بالكشف عن الجهات التي تسعى لإطالة القضية و”جرجرتها” خاصة بعد تضامن الرأي العام مع الأم المكلومة.

من جهتها، جددت والدة التهامي بناني مطلبها بالكشف عن ملابسات وحيثيات القضية، وكذا مكان جثة ابنها الذي أكد المتهمون وفاته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

2022-01-26 / 4:50 مساءً
Photo of تسجيل 7002 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 7002 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-26 / 4:33 مساءً
Photo of طنجة..اعتقال مبحوث عنه في محاولة السطو على وكالة بنكية بفاس

طنجة..اعتقال مبحوث عنه في محاولة السطو على وكالة بنكية…

2022-01-26 / 3:11 مساءً
Photo of اختفى من منزله بالقصر الكبير.. أمن طنجة يعثر على قاصر

اختفى من منزله بالقصر الكبير.. أمن طنجة يعثر على…

2022-01-26 / 2:29 مساءً
Photo of تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال يسائل الدولة عن مسؤوليتها في حماية الطفولة بالمغرب

تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال يسائل الدولة عن مسؤوليتها في…

2022-01-26 / 2:14 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية من الأربعاء إلى الجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية من الأربعاء إلى الجمعة بهذه…

2022-01-26 / 2:08 مساءً
Photo of البيضاء : بداية محاكمة ” برلماني سطات” المتهم بإختلاس 63 مليار

البيضاء : بداية محاكمة ” برلماني سطات” المتهم بإختلاس…

2022-01-26 / 12:20 مساءً
Photo of سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2022-01-26 / 11:40 صباحًا
Photo of في وقت وجيز.. أمن البيضاء يوقف “راشقي” المارة بالحجارة بالبيضاء

في وقت وجيز.. أمن البيضاء يوقف “راشقي” المارة بالحجارة…

2022-01-26 / 10:19 صباحًا
Photo of “الديستي” يجهض مخططا إرهابيا ويوقف شخصين موالين ل”داعش”

“الديستي” يجهض مخططا إرهابيا ويوقف شخصين موالين ل”داعش”

2022-01-26 / 9:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق