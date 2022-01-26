كورونا تؤجل الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة

هبة بريس

أعلنت مؤسسة مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية عن تأجيل الدورة الـ22 للمهرجان إلى الفترة ما بين 28 ماي و04 يونيو المقبلين، وذلك بسبب تطورات الوضع الوبائي.

و أوضحت المؤسسة ،في بلاغ لها، أنها قررت تأجيل الدورة الثانية والعشرين لمهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية بسبب الوضع الصحي السائد على المستويين الوطني والدولي، والذي من شأنه التأثير سلبا على تنظيم هذه الدورة .

ويعتبر المهرجان الدولي للسينما الافريقية، الذي يعود تاريخ نسخته الأولى إلى سنة 1977 ، أحد أقدم المهرجانات السينمائية في المغرب، وثالث مهرجان للسينما الإفريقية على المستوى القاري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0