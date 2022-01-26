كورونا تؤجل الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة

2022-01-26 / 3:25 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت مؤسسة مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية عن تأجيل الدورة الـ22 للمهرجان إلى الفترة ما بين 28 ماي و04 يونيو المقبلين، وذلك بسبب تطورات الوضع الوبائي.

و أوضحت المؤسسة ،في بلاغ لها، أنها قررت تأجيل الدورة الثانية والعشرين لمهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية بسبب الوضع الصحي السائد على المستويين الوطني والدولي، والذي من شأنه التأثير سلبا على تنظيم هذه الدورة .

ويعتبر المهرجان الدولي للسينما الافريقية، الذي يعود تاريخ نسخته الأولى إلى سنة 1977 ، أحد أقدم المهرجانات السينمائية في المغرب، وثالث مهرجان للسينما الإفريقية على المستوى القاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الثانية.. الفنانة المصرية يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

للمرة الثانية.. الفنانة المصرية يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2022-01-26 / 4:30 مساءً
Photo of نعمان لحلو لهبة بريس: “لست من عشاق كرة القدم و لست مغني مواسم”

نعمان لحلو لهبة بريس: “لست من عشاق كرة القدم…

2022-01-26 / 2:52 مساءً
Photo of “أصحاب ولا أعز”.. قصة فيلم أثار جدلا كبيرا في العالم العربي

“أصحاب ولا أعز”.. قصة فيلم أثار جدلا كبيرا في…

2022-01-25 / 1:40 مساءً
Photo of عقب زواجه.. حمزة الفيلالي: “مراتي معندها حتى ذنب فالماضي ديالي”

عقب زواجه.. حمزة الفيلالي: “مراتي معندها حتى ذنب فالماضي…

2022-01-25 / 10:58 صباحًا
Photo of فاطمة وشاي تنتقد موضة العمارية :”خرجتو الدريات على الطريق”

فاطمة وشاي تنتقد موضة العمارية :”خرجتو الدريات على الطريق”

2022-01-24 / 4:30 مساءً
Photo of وفاة مخرج “باب الحارة” بسام الملا عن عمر 66 عاما

وفاة مخرج “باب الحارة” بسام الملا عن عمر 66…

2022-01-22 / 2:39 مساءً
Photo of يونس ميكري يتبرأ من تصريحات ابن أخيه ويؤكد: “تاريخنا محفور في ذاكرة المغاربة وليس على جدران قديمة”

يونس ميكري يتبرأ من تصريحات ابن أخيه ويؤكد: “تاريخنا…

2022-01-21 / 2:55 مساءً
Photo of أصالة تتحدث عن قصة حبها مع فائق حسين: قررنا الزواج في 24 ساعة وقصيت شعري بطلبه

أصالة تتحدث عن قصة حبها مع فائق حسين: قررنا…

2022-01-21 / 9:55 صباحًا
Photo of مصرع الممثل الفرنسي “غاسبارد أوليه” إثر حادث تزلج

مصرع الممثل الفرنسي “غاسبارد أوليه” إثر حادث تزلج

2022-01-20 / 9:55 صباحًا
Photo of حصريا.. ابتسام تسكت تفوز بلقب البرنامج الرمضاني “أحسن pâtissier”

حصريا.. ابتسام تسكت تفوز بلقب البرنامج الرمضاني “أحسن pâtissier”

2022-01-17 / 1:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق