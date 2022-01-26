صورة تعبيرية

طنجة..اعتقال مبحوث عنه في محاولة السطو على وكالة بنكية بفاس

2022-01-26 / 3:11 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء 25 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، في غضون شهر نونبر المنصرم، على ارتكاب محاولة للسرقة باستعمال مفاتيح مزورة من داخل وكالة بنكية بمدينة فاس، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هويته وتحديد مكان تواجده بمدينة طنجة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

بطريقتهم.. “أصحاب الكوتشيات” بمراكش يطالبون بفتح الحدود

2022-01-26 / 4:50 مساءً
Photo of تسجيل 7002 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 7002 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-26 / 4:33 مساءً
Photo of قضية التهامي بناني.. محكمة البيضاء تؤجل الملف

قضية التهامي بناني.. محكمة البيضاء تؤجل الملف

2022-01-26 / 3:42 مساءً
Photo of اختفى من منزله بالقصر الكبير.. أمن طنجة يعثر على قاصر

اختفى من منزله بالقصر الكبير.. أمن طنجة يعثر على…

2022-01-26 / 2:29 مساءً
Photo of تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال يسائل الدولة عن مسؤوليتها في حماية الطفولة بالمغرب

تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال يسائل الدولة عن مسؤوليتها في…

2022-01-26 / 2:14 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية من الأربعاء إلى الجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية من الأربعاء إلى الجمعة بهذه…

2022-01-26 / 2:08 مساءً
Photo of البيضاء : بداية محاكمة ” برلماني سطات” المتهم بإختلاس 63 مليار

البيضاء : بداية محاكمة ” برلماني سطات” المتهم بإختلاس…

2022-01-26 / 12:20 مساءً
Photo of سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

سطات تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2022-01-26 / 11:40 صباحًا
Photo of في وقت وجيز.. أمن البيضاء يوقف “راشقي” المارة بالحجارة بالبيضاء

في وقت وجيز.. أمن البيضاء يوقف “راشقي” المارة بالحجارة…

2022-01-26 / 10:19 صباحًا
Photo of “الديستي” يجهض مخططا إرهابيا ويوقف شخصين موالين ل”داعش”

“الديستي” يجهض مخططا إرهابيا ويوقف شخصين موالين ل”داعش”

2022-01-26 / 9:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق