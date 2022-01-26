ضمت مغربي.. إعلان القائمة الطويلة لجائزة “البوكر العربية”

2022-01-26 / 3:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، يوم الأربعاء، القائمة الطويلة لدورتها الخامسة عشرة والتي ضمت 16 رواية، صدرت خلال الفترة من أول يوليو 2020 حتى آخر يونيو 2021، من بين 122 رواية تقدمت للجائزة.

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتدعمها مؤسسة جائزة بوكر في لندن، 50 ألف دولار.

وضمت القائمة روايات (البحث عن عازار) للسوري نزار أغري و(ماكيت القاهرة) للمصري طارق إمام و(زنقة الطليان) للجزائري بومدين بلكبير و(همس العقرب) للمصري محمد توفيق و(رامبو الحبشي) للأريتيري حجي جابر.

كما ضمت أيضا روايات (دلشاد) للعمانية بشرى خلفان و(الهنغاري) للجزائري رشدي رضوان و(أين اسمي) للسورية ديمة الشكر و(خادمات المقام) للكويتية منى الشمري و(المئذنة البيضاء) للسوري يعرب العيسى و(حكاية فرح) للمصري عز الدين شكري فشير و(أم ميمي) للمصري بلال فضل.

ومن الروايات في القائمة الطويلة للجائزة أيضا، (يوميات روز) للإماراتية ريم الكمالي و(الخط الأبيض من الليل) للكويتي خالد النصر لله و(خبز على طاولة الخال ميلاد) لليبي محمد النعاس و(أسير البرتغاليين) للمغربي محسن الوكيلي.

وكشفت الجائزة أيضا عن أسماء لجنة التحكيم لهذا العام برئاسة الناقد والروائي التونسي شكري المبخوت، وعضوية الكاتبة اللبنانية إيمان حميدان، وأستاذة الأدب العربي بيان ريحانوفا، والشاعر الليبي عاشور الطويبي، والناقدة الكويتية سعدية مفرح، حسبما ذكرت “رويترز”.

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