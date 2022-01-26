نعمان لحلو

نعمان لحلو لهبة بريس: “لست من عشاق كرة القدم و لست مغني مواسم”

2022-01-26 / 2:52 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى الفنان المغربي نعمان لحلو الإشاعات المتداولة حول نيته في إصدار أغنية تشجيعية للمنتخب المغربي بعد تأهله لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم و فوزه 2-1 أمام منتخب مالاوي أمس الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي.

و في هذا الصدد كشف الفنان المغربي لجريدة هبة بريس الالكترونية، أن كل ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي فهو عار من الصحة مضيفا أنه لا يمتلك حسابا بمنصة “أنستغرام”.

و عن رأيه في الحملة التي شنها مجموعة من رواد منصات التواصل و رفع هاشتاغ #لا_للتطبيل، أكد الأخير أنه مع فكرة الغناء للمنتخب لكن في حالة التتويج بالكأس فقط.

و أعرب نعمان لحلو عن استنكاره الشديد من مروجي هذه الإشاعات، مناشدا محبيه القيام بحملة “سبام” للحساب الوهمي الذي يحمل إسمه.

و في الختام أكد الفنان المغربي أنه ليس من عشاق كرة القدم و أن أغانيه هي للتاريخ قائلا :” أنا لست مغني مواسم و معنديش مع الكرة و أغاني للتاريخ”.

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‫20 تعليقات

  1. الست انت مغربي ولديك روح رياضية حاضرة.بالعكس إذا قمت باخراج أغنية تهديها للمنتخب فهذا جهد منك وتقدير وتشجيع للمنتخب لأنه يستاهل من كل مغني يغني له ويشجعه…

  6. أنا احترمك ياسيد نعمان لحو واقدرك ولديك أغاني تشرف بالاغنية المغربية.. ولكن لديا عتاب في كلامك تجاه الكرة القدم المغربية …كان رأيك ان يبقا عندك ولا تبوح به أمام الرأي العام…

  7. يا نعمان لحو إذا كنت ليس من عشاق كرة القدم فلاداعي بالاستهزاء بها ..كنت أول واحد يشجع منتخبنا الوطني المغربي واصدار له اغنية بمناسبة تأهله الى الربع النهائي ولكن سبحان الله كل شخص له رأي……

  9. الفريق الوطني ولا جمهوريه لا يريد منك اصدار أغنية من أجل التشجيع والاهتمام به…فهو الحمدلله لديه أولا ملكا يشجعه فهذا يكفيه وله الشرف بذالك…

  10. على الأقل أنك مغربي كان عليك ألا تقول هذآ الكلام …سكوتك كان أفضل بكثير حتى تجرح محبي كرة القدم المغربية ومشاعرهم…

  11. لقد تعودنا منك الكلام الطيب في نفوس المغاربة والآن يانعمان ماذا حصل لك…لا اظنك أنك تكره كرة القدم المغربية لهذا الدرجة….

  12. أنا من محبي وعشاق كرة القدم المغربية … ومن لم يحبها فهو ليس بمغربي حر. لأن كرة القدم لها بصمة رائعة في نفوس المغاربة…

  13. أولا نقول لك ياسيد نعمان عزاؤنا وعزاؤكم واحد في وفاة اخيك رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.

  17. كل اغانيك كانت تتغنى بالمغرب والآن تقول انك لست من عشاق كرة القدم المغربية من أين أنت أليس مغربي..أظن أن مغربي لاينطق بهذا الكلام القاسي….

  18. الحمد لله لدينا جمهور وملك القلوب من عشاق كرة القدم المغربية فلا يهمنا رأيك… لقد صغرت في أعيننا… ولا حقد وحسد ياسيد نعمان اضعف الايمان السكوت ..

  19. لا أظن هذآ الكلام يخرج من فم كاتب كلمات وملحن ومطرب يقول هذآ الكلام…راجع نفسك ياسيد نعمان ولا داعي الاستهزاء بكرة القدم المغربية نحن شعارنا هو الله الوطن الملك والحمد لله…

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