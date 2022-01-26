نعمان لحلو لهبة بريس: “لست من عشاق كرة القدم و لست مغني مواسم”

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى الفنان المغربي نعمان لحلو الإشاعات المتداولة حول نيته في إصدار أغنية تشجيعية للمنتخب المغربي بعد تأهله لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم و فوزه 2-1 أمام منتخب مالاوي أمس الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي.

و في هذا الصدد كشف الفنان المغربي لجريدة هبة بريس الالكترونية، أن كل ما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي فهو عار من الصحة مضيفا أنه لا يمتلك حسابا بمنصة “أنستغرام”.

و عن رأيه في الحملة التي شنها مجموعة من رواد منصات التواصل و رفع هاشتاغ #لا_للتطبيل، أكد الأخير أنه مع فكرة الغناء للمنتخب لكن في حالة التتويج بالكأس فقط.

و أعرب نعمان لحلو عن استنكاره الشديد من مروجي هذه الإشاعات، مناشدا محبيه القيام بحملة “سبام” للحساب الوهمي الذي يحمل إسمه.

و في الختام أكد الفنان المغربي أنه ليس من عشاق كرة القدم و أن أغانيه هي للتاريخ قائلا :” أنا لست مغني مواسم و معنديش مع الكرة و أغاني للتاريخ”.

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