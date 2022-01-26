جرسيف ..”علي شهبة” يبصم على انجازات نوعية ساهمت في تنمية جماعة هوارة اولادرحو

هبة بريس - جرسيف

في الوقت الذي كانت تسير فيه جماعة هوارة اولاد رحو الى السكتة القلبية خلال مرحلة تدبير المجلس السابق لأسباب يدركها الجرسفيون ، بصم المجلس الحالي الذي يترأسه علي شهبة على انجازات وازنة ساهمت خلال ظرف وجيز في اخراج عدد من المشاريع للوجود.

وفي لقاء مع رئيس المجلس الجماعي لهوارة اولاد رحو ، أكد علي شهبة لموقع “هبة بريس ” أن الشعار الذي رفعه منذ توليه رئاسة الجماعة هو القطع مع أساليب تدبير العهد السابق وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على الرفع من مداخيل الجماعة .

وفي هذا الصدد أكد علي شهبة أن مداخيل الجماعة ومنذ شهر ماي من السنة الماضية قد حققت حوالي 271 مليون سنتيم كفائض علما ان ميزانية الجماعة كانت تعرف عجزا الى حدود تسلم السلط ،كما يسعى المجلس الحالي الى البحث عن موارد جديدة لتعزيز مداخيل الجماعة .

وبخصوص التسويات المتأخرة فقد أكد رئيس المجلس الجماعي لهوارة ولاد رحو ، أنه قد تم تسوية متأخرات الانارة العمومية المتراكمة على هذه الجماعة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والتي تقدر ب 383 مليون سنتيم ، علاوة على تسوية الوضعية المالية والإدارية التي كان يعاني منها الموظفون والموظفات المنتسبين للجماعة والتي بلغت حسب مستحقاتهم من الترقية والتعويضات العائلية حوالي 290 مليون سنتيم، والتي تم صرفها آخر شهر دجنبر من السنة الماضية .

كما تم – يضيف علي شهبة – تسوية الوضعية المالية للأعوان العرضيين التي كانت مستحقة لفائدتهم لفترة اكثر من سنة، زيادة على دعم جمعيات النقل المدرسي التابعة للجماعة والتي كانت تتخبط في اشكال عدم توصلها بالمنح السنوية.

وأردف علي شهبة في اللقاء ذاته أنه قد تم إجراء دراسة تقنية لأكثر من 20 دوار ستستفيد من توسيع شبكة الماء الصالح للشرب اضافة الى القيام بدراسة تقنية لأكثر من 20 دوار بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء وإنجاز 30 بطاقة تقنية لفتح المسالك التابعة للجماعة.

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