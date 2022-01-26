نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية من الأربعاء إلى الجمعة بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية ستهم ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية بعد غد الجمعة عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن عمالات وأقاليم أزيلال والحوز وتنغير والرشيدية وميدلت وورزازات ستشهد تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 سم.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 20 سم) ستهم خلال الفترة ذاتها أقاليم فكيك وزاكورة وتارودانت.

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